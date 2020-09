Sono in buone condizioni i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati dai militari libici la notte del primo settembre. Dopo quindici giorni di silenzio, il comandante del motopesca Medinea Pietro Marrone è riuscito a mettersi in contatto al telefono con la madre Rosetta. “Stiamo tutti bene ma siamo in galera” – ha detto il comandante. Gli equipaggi delle due imbarcazioni coinvolte nel sequestro sono stati fermati in acque internazionali, interrogati e trasferiti in una struttura a Bengasi.

L’angoscia dei familiari

Adesso i familiari dei pescatori bloccati in Libia chiedono il rilascio. E che almeno ai marittimi sia consentito di trascorrere il periodo di detenzione a bordo delle loro navi. Ieri mattina, alla videoconferenza con il ministro degli Esteri Luigi di Maio e il sindaco di Mazara Salvatore Quinci, erano presenti anche i parenti dei pescatori. “Ci dicono di aspettare, che non basteranno due o tre giorni – dice Alessandro Giacalone, fratello di Giacomo, a bordo della Medinea – E noi aspettiamo”.

Intrigo internazionale

Agli equipaggi viene contestata la presenza all’interno delle 72 miglia che la Libia rivendica come acque territoriali. Ma si fa strada l’ipotesi che i pescatori siano finiti al centro di un caso internazionale. Secondo alcuni organi di stampa libici la marina legata all’esercito del generale Khalifa Haftar che controlla la zona di Bengasi ha avuto ordine dal comando generale di non rilasciare i pescatori italiani fino a quando quattro connazionali imprigionati in Italia non saranno liberati. Ma i quattro, che hanno un passato come giocatori di calcio, sono stati condannati a trent’anni di carcere dalla Corte d’assise di Catania e poi dalla Corte d’appello, con l’accusa di avere fatto parte del gruppo di scafisti responsabili della cosiddetta «Strage di Ferragosto» in cui morirono 49 migranti.