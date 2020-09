Scuola, la protesta degli assistenti igienico-personali VIDEO

Protestano questa mattina in piazza del Parlamento davanti all’Assemblea regionale siciliana gli assistenti igienico-personali della scuola. Si tratta di quel personale organizzato in cooperative che garantisce un’assistenza qualificata agli studenti con gravi disabilità. Per un difetto normativo in molte città siciliane il servizio non è ripartito con la riapertura della scuola. “I genitori senza di noi non se la sentono di mandare i figli a scuola. Chi si occuperà delle loro necessità?”, chiedono.

A Catania il servizio è partito, a Palermo il Comune ha stabilizzato negli anni il personale, ma in molti altri comuni è tutto fermo e i lavoratori restano a casa, senza sussidi, lamentano. In corso una seduta della quinta commissione dell’Ars, i manifestanti chiedono di essere sentiti.