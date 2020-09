CATANIA – Classe in quarantena per un caso positivo al Covid 19. Succede al al Liceo classico Mario Cutelli di Catania dove, a quanto si legge dal sito web dell’istituto, alcune classi – docenti e studenti – saranno in isolamento per qualche giorno.

Il messaggio della preside Elisa Colella

L’annuncio

“Da domani, 24 settembre 2020 fino a giovedì 8 ottobre, salvo ulteriori disposizioni, gli alunni e i docenti della classe 2 G verranno posti in quarantena, a seguito di accertato caso Covid-19″ – si legge. Tutti gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa classroom, secondo l’ordinario orario curricolare”.

Didattica a distanza anche per altre classi

La quarantena dei docenti provoca, necessariamente, scoperture per altre classi che, quindi, dovranno fare lezione a distanza. “Considerato che i docenti posti in quarantena non potranno svolgere in presenza il regolare orario di servizio – si legge ancora – si dispone per domani, giovedì 24 settembre l’attivazione della DDI”.

Nella nota si sottolinea che non sussite “alcuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio, anche per le seguenti classi 5^G, 1^G, 3^G, 2^H, 3^H”“.

Sanificazione

Contestualmente all’isolamento del personale docente e degli studenti, la scuola procederà alla sanificazione dell’aula nella quale è ospitata la 2 G “il cui accesso viene temporaneamente interdetto per consentire le operazioni di sanificazione secondo il protocollo”.