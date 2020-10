CATANIA – Il PD catanese parteciperà sabato 3 ottobre, ore 10, alla manifestazione in piazza Trento, organizzata dalla rete “Mai con Salvini”. “La segretaria provinciale ha deciso di partecipare all’iniziativa per sostenere la battaglia per il rispetto dei diritti umani e contro il tentativo di qualsivoglia strumentalizzazione del lavoro della magistratura catanese, in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel caso “Gregoretti”. Lo scrive in una nota la segreteria catanese del Partito Democratico.

“Deprecabile la stagione del turismo giudiziario”

“Non sventoleremo nessuna bandiera di partito perché la battaglia a favore dei diritti umani e di civiltà non deve avere appartenenze o colore – si legge nella nota – Lasciamo agli altri le parate di convenienza e ai cittadini catanesi la libertà di indignarsi”.

“I catanesi non abbocheranno”

“Apprendiamo che a Catania, da oggi fino a sabato arriveranno comitive di turisti “lowcost” in fazzoletto verde, nel tentativo di inaugurare una deprecabile stagione del “turismo giudiziario”. Siamo certi che i catanesi non ‘abboccheranno’. Siamo stati in prima linea sempre, nelle banchine dei porti e nella società, anche quando eravamo in pochi, a denunciare posizioni dell’ex ministro leghista poco politiche, fortemente razziste e reazionarie e molto da “avanspettacolo”, e il suo tentativo di cambiare i connotati culturali e democratici dell’Italia e degli italiani. Continueremo coerentemente a proporre un’alternativa democratica e politica alle Destre e a posizioni oltranziste e lo faremo confrontandoci con la società, esprimendo il nostro forte e concreto dissenso civile contro coloro che vogliono portare indietro le lancette della storia”.