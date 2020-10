Non hanno festeggiato per rispetto istituzionale ma già ieri sera, col risultato ufficiale relativo all’affluenza delle 22.00, Salvatore Sutera è stato confermato sindaco di Gibellina.

Sutera e i suoi sostenitori hanno tirato un sospiro di sollievo per aver superato il quorum previsto dalle norme vigenti in caso di unico candidato sindaco in competizione.

A Gibellina, infatti, Salvatore Sutera correva da solo per la carica di sindaco a causa dell’esclusione di Salvatore Biondo la cui lista denominata “Gibellina c’è” è stata dichiarata inammissibile dall’Ufficio elettorale comunale perché presentata in ritardo.

Sutera, quindi, avendo superato il quorum del 50,01% dell’affluenza degli aventi diritto previsto dalle norme vigenti, è stato riconfermato sindaco del Comune di Gibellina.

E questo poiché, nel Comune belicino, i votanti sono 3928 ma, ai fini del computo del quorum, a questi vanno tolti in base alla legge regionale del 2019, i cittadini compresi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) .

Questo ha fatto sì che il quorum del 50,01% si abbassasse a 1647 voti. Considerato che ieri sera alle 22.00 a votare erano andati in 1957, Sutera è, di fatto, riconfermato sindaco di Gibellina prima ancora di attendere la fine ufficiale delle operazioni di voto.