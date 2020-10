PALERMO- I numeri, sempre quelli, come prima notizia. In Sicilia nel giro delle ultime 24 ore si sono registrati 298 casi in più di Coronavirus: 42 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva, sono stati effettuati soltanto 3892 tamponi, in linea con il calo di fine settimana. In tutta la regione ci sono attualmente 4682 positivi. Dall’inizio della pandemia i decessi sono arrivati a 339 dall’inizio della pandemia: rispetto ieri si contano tre morti in più. (leggi qui il dettaglio)

Tanti positivi al pronto soccorso

Sono giorni complicati, a Palermo, per le aree d’emergenza degli ospedali. L’ospedale Civico, col suo pronto soccorso, ha dovuto accogliere pazienti positivi perché il ‘Cervello’, che è ‘ospedale Covid’, domenica si è trovato in sofferenza per l’alto afflusso. Segnali di pressione giungono anche dai pronto soccorso del Policlinico e di Villa Sofia. “Al momento reggiamo”. ha detto il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza. La speranza è che i posti letto dell’ospedale di Partinico riescano ad alleviare la tensione sulle strutture. (leggi qui il dettaglio)

Quattro positivi al Policlinico

La cronaca ci suggerisce che gli ospedali sono una trincea delicatissima nel contrasto alla pandemia. Ci sono casi positivi, per esempio, anche all’ospedale Policlinico di Palermo. (leggi qui il dettaglio)

Bandiere a mezz’asta

“Con grande tristezza devo comunicare la notizia del decesso di un nostro dipendente comunale colpito da Covid-19, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Insieme alla Giunta, al Consiglio comunale e a tutti i dipendenti comunali manifesto cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita. Le bandiere del Municipio resteranno a mezz’asta”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. (leggi il dettaglio)

Catania, focolaio in famiglia

Nonna, figlia e nipote positive al Covid-19. Un piccolo cluster in famiglia è stato rilevato ieri mattina al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania. (leggi tutto)

Conte: lockdown circoscritti

Un’occhiata al panorama nazionale. Nessun nuovo lockdown generalizzato. L’ipotesi è stata esclusa dal presidente del Consiglio in persona che oggi, in visita a Taranto, ha parlato. “Escluderei lockdown e lo dico a ragion veduta”, ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti. “Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”. (leggi tutto)