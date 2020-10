PALERMO– Com’è la situazione del Coronavirus a Palermo negli ospedali? Dalle corsie arrivano segnali di preoccupazione, soprattutto nelle aree d’emergenza, per l’aumento del flusso di persone con sintomi legati al virus e il conseguente ingolfamento. Sono segni di un effettivo cambiamento del fenomeno? Oppure si tratta di ingorghi, legati magari al weekend appena trascorso?

“Al momento reggiamo”

“Reggiamo, non vedo criticità, al momento, che, ricordiamolo, è quello che è, la situazione è sotto controllo”. Così dice il dottore Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza connessa alla pandemia. Intanto, però, il pronto soccorso del Civico, da ieri, ha accolto fin qui soltanto pazienti Covid. Ecco che cosa è successo. C’è stato – raccontano – un surplus di positivi al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’, che è dedicato alla trincea del virus. Tanti. A quel punto il ‘Civico’, con la sua area d’emergenza si è offerto di farsi carico di una quota, dirottando tutti gli altri al vicino Policlinico.

“Ma la situazione rientrerà – dice Costa – a breve, anzi subito, senza togliere niente a nessuno, con i posti letto in arrivo dell’ospedale di Partinico. I medici sono bravissimi – aggiunge il commissario – nel domiciliare i casi più leggeri. Ci sono persone con sintomi significativi. Si monitora continuamente lo stato di salute. Giustissima la scelta dell’assessore Razza di non instaurare il lockdown sanitario. Tutti devono essere curati, Covid o non Covid”.

“Il virus circola…”

C’è chi dagli ospedali interessati, però, esprime qualche preoccupazione in più. In questa fase al Civico sono sistemati, nell’area d’urgenza, una ventina di pazienti Covid. Il ‘Cervello’ ha visto, negli ultimi giorni, un aumento del flusso, non registrando, tuttavia, un contemporaneo aggravamento. “Una cosa è certa – dice un medico – il virus circola…”. Al Policlinico la situazione viene definita in termini pesanti di ingressi. Qualcuno che lavora in trincea sussurra: “Siamo in alto mare. Quanto potrà reggere Partinico?”. Anche a Villa Sofia la situazione sembra complicata, con pazienti che non si sa dove mettere.

I contagi in Sicilia

Ecco la situazione di positivi al Covid-19 in Sicilia, certificata ieri. Come rende noto il bollettino del Ministero della Salute, rispetto al giorno precedente sono 297 in più. I ricoverati con sintomi sono 388, 38 si trovano nei reparti di terapia intensiva. In isolamento domiciliare 3975 persone, 4401 gli attuali positivi in tutta l’Isola. I deceduti arrivano a quota 336, ovvero una vittima in più. I casi totali nella regione, dall’inizio della pandemia sono 9284. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 6 a Trapani.