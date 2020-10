Dal centro ai bar del Forum: blitz anti Covid, multe e chiusure

PALERMO – Controlli a tutto spiano, dal centro storico alla periferia, fino all’area ristorazione dei centri commerciali. Dopo l’ultimo dpcm con le nuove regole per il contenimento del contagio da Covid-19, anche a Palermo e in provincia le forze dell’ordine hanno intensificato le ispezioni in pub, ristoranti e bar. I fari sono puntati ancora una volta sulla movida e i vari blitz hanno fatto venire a galla irregolarità di ogni tipo. Come in via Dante, in pieno centro a Palermo, dove i carabinieri hanno sorpreso il titolare di un minimarket etnico mentre vendeva alcolici oltre l’orario consentito, ovvero dopo le 18. Per lui, oltre a cinque giorni di chiusura, è scatta la sanzione di duecento euro.

Le ispezioni nel centro storico

Controlli anitoCovid anche nella zona della Vucciria, storicamente presa d’assalto dai giovani nelle ore serali: nel mirino sono finiti una birreria e una panineria. Nel primo caso, il titolare è stato trovato sprovvisto del registro in cui è previsto l’elenco dei clienti da conservare per quindici giorni, nel secondo caso i militari hanno accertato l’assenza di qualunque tipo di autorizzazione. L’attività commerciale è infatti risultata completamente abusiva e il locale è stato chiuso.

Alcol dopo le 18

Nel quartiere Bonagia, invece, a finire nei guai è stato il titolare di un bar: il locale era rimasto aperto oltre l’orario consentito, ovvero la mezzanotte. Nei suoi confronti i carabinieri hanno elevato una multa di quattrocento euro e disposto la chiusura per cinque giorni. La legge, per prevenire la diffusione del virus, prevede inoltre che all’esterno dei locali pubblici venga apposto un cartello per indicare ai clienti il numero di capienza massima, in modo da gestire meglio il turno e quindi rispettare il distanziamento sociale. In ben sei attività commerciali, i carabinieri hanno rilevato l’irregolarità: niente cartello in un bar e in una polleria di via Amedeo d’Aosta e in due bar all’interno del centro commerciale Forum.

Niente indicazioni anti contagio

Stessa situazione al bar del grande magazzino ‘Leroy Merlin’. Per i titolari dei locali è scattata una sanzione da quattrocento euro l’uno. Multa e chiusura anche per il proprietario di un locale sulla strada statale per Cinisi, nel Palermitano. I carabinieri hanno effettuato i controlli antiCovid in un ristorante di via Nazionale e accertato l’assenza dei prodotti igienizzanti, che per legge devono essere invece collocati all’ingresso. Nel locale sono inoltre state rilevate carenze igienico sanitarie ed è scattata una maxi multa da duemila euro, oltre ad una ulteriore sanzione perché, anche in questo caso, mancava il registro coi nomi dei clienti.