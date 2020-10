PALERMO – Non solo movida. Sotto i riflettori ci sono tutti i luoghi in cui a Palermo potrebbero crearsi assembramenti e, tra questi, anche le aree esterne agli istituti scolastici. Per questo le forze dell’ordine stanno potenziando i controlli anti Covid da un capo all’altro della città, proprio come disposto dlala prefettura. “In questi giorni – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri – le unità territoriali e quelle di pronto intervento sono state impiegate davanti molte scuole della città, al fine di verificare che i ragazzi utilizzino correttamente le mascherine oltre che non si creino assembramenti all’inizio ed al termine delle lezioni davanti i plessi”.

Ispezioni da Brancaccio a San Lorenzo

Un controllo volto a prevenire e a scongiurare il rischio di contagio fra i più giovani, “veicolo inconsapevole e subdolo della pandemia nelle famiglie”, spiegano. Militari in azione da Brancaccio a San Lorenzo, dove “si è potuto constatare che i ragazzi e i loro genitori si sono mostrati molto collaborativi; anche gli insegnati e i dirigenti hanno apprezzato i servizi di prevenzione volti al rispetto delle norme anti-covid, che continueranno in città in questo periodo particolarmente delicato”, sottolineano dal comando provinciale.

Struttura chiusa a Bonagia

I controlli nelle ultime ore sono stati estesi a pub, bar, ristoranti, per accertare che l’orario di chiusura, fissato per la mezzanotte, venga rispettato e che la vendita degli alcolici da asporto si fermi alle 18. Ispezioni dei carabinieri dei Nas e dell’Ispettorato del Lavoro anche in 5 piscine, 4 centri sportivi e 106 palestre, sanzionandone una e chiudendola per cinque giorni per il mancato adeguamento alle linee guida regionali e nazionali attualmente in vigore. La struttura si trova a Bonagia, nella stessa zona, due giorni fa, è stato sanzionato il titolare di un bar che non aveva rispettato l’orario di chiusura imposto dal nuovo dpcm.