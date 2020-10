Catania “sorvegliata speciale”: record di positivi in 24 ore

CATANIA – Il virus fa sempre più paura. Catania, ieri pomeriggio, ha fatto registrare 276 nuovi casi di positività da Covid-19. Numeri che fanno diventare la provincia etnea al primo posto della classifica per numero di contagi in sole 24 ore.

Il tracciamento dei contagi

Tra Dpcm del premier Conte e ordinanze del governatore Musumeci si cerca di controllare la curva epidemiologica che nell’ultima settimana è schizzata a ritmi esponenziali. Oltre a chiusure e auto-lockdown, si punta a dei potenziamenti nella capacità di tracciamento del contagio. E in questo avrà un ruolo strategico l’Asp di Catania che, sotto il monitoraggio dell’assessorato della Salute e il coordinamento del commissario Pino Liberti, dovrebbe avviare campagne sulla diffusione dell’epidemia mediante appositi progetti di tracciamento, a partire dalla popolazione in età scolastica e in aree caratterizzate dalla insorgenza di cluster localizzati.

Il caso di Antonina

Preoccupa, intanto, la tenuta del sistema sanitario catanese. E soprattutto c’è timore per la gestione della prima linea dell’emergenza. Il caso della morte di Antonina, raccontato ieri da Antonio Condorelli sulle colonne di Livesicilia, ha sollevato interrogativi sui possibili ritardi nel sottoporre al tampone i pazienti che richiedono cure nei pronto soccorso.

Al San Marco “situazione dinamica”

Sui posti letto, dalla Regione Siciliana, assicurano che la situazione non è allarmante come nel resto del Paese. Al San Marco di Catania, Covid Hospital di riferimento, i vertici parlando di “situazione dinamica” nel reparto di Malattie infettive, diretto dal dottore Arturo Montineri. Appena c’è una dimissione e si libera un letto è immediatamente occupato.

Una fotografia che fa ben capire come ogni giorno ci siano soggetti positivi che hanno necessità di cure ospedaliere. Si lavora a “pieno regime” anche nelle corsie del Garibaldi e del Cannizzaro, rispettivamente sotto la guida del professore Bruno Cacopardo e del dottor Carmelo Iacobello.

La “red zone” a Randazzo

Salvo proroghe, domani dovrebbe concludersi la zona “rossa” a Randazzo. È stata una settimana difficile e drammatica per il piccolo comune etneo, che ha anche pianto una vittima di 73 anni. Accessi blindati dai carabinieri e strade “vigilate” dalle forze dell’ordine. Tutto per poter contenere i contagi nel paese guidato dal sindaco Francesco Sgroi, che ha attivato anche – dopo un serrato dialogo con il governo regionale – misure di sostegno per alcune famiglie in grosse difficoltà economiche.

Dipendente comunale positivo a Giarre

Un altro contagio è stato scoperto tra i dipendenti comunali di Giarre dopo il caso di positività riscontrato mercoledì scorso. Sono stati processati circa 100 tamponi rapidi anticovid ai lavoratori del municipio. Il dipendente risultato positivo assicurano i vertici del Comune “già dallo scorso lunedì risultava assente dall’ufficio”.

Dai tabulati predisposti dall’ASP risultano a Giarre 48 positivi ai quali però bisogna aggiungere i due dipendenti comunali non ancora inseriti nelle liste ufficiali.

Ad Aci Catena crescono i contagi

Continua a crescere pericolosamente il numero dei positivi nel Comune di Aci Catena: sono 30 i positivi (19 donne e 11 uomini, di questi solo uno è ospedalizzato). Le persone in isolamento sono 107. Preoccupato il sindaco Nello Oliveri, pronto alla stretta in caso di ulteriore impennata.

“Continua l’ascesa dei contagi. Questi iniziano – commenta – ad essere dati allarmanti, prudenza assoluta. Il trend di queste ultime settimane non è per niente incoraggiante. Se i numeri non dovessero stabilizzarsi, in base all’ultimo DPCM del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte – annuncia – ci troveremo costretti ad inasprire le misure anti contagio, mettendo in pratica i poteri che il governo centrale ha affidato ai sindaci”.