Covid, ballerini in piazza Teatro: protesta a ritmo di danza VIDEO

“Io continuerò a danzare sempre”. Sono le parole di una piccolissima ballerina di una scuola etnea.

La protesta in piazza Teatro

Hanno protestato oggi in piazza Teatro Bellini maestri e allievi delle scuole di danza siciliane. Le misure di restrizione contro la diffusione del Covid-19 contenute nell’ultimo Dpcm hanno di fatto chiuso le lezioni e i corsi.

Sono stati circa 300 i ballerini siciliani che si sono dati appuntamento in piazza Vincenzo Bellini. Vestiti tutti di nero, in segno di lutto, con le “scarpe da ballo” al collo.

“Scelta scellerata”

Giusi Vittorino, direttore del Bellini Ballet, denuncia le difficoltà dell’intero mondo della danza. “Ci hanno chiuso in maniera scellerata – dice Giusi – dopo il lock down e la riapertura delle nostre scuole il 4 ottobre scorso. Giorno 24 l’ulteriore mazzata è la conseguente fine delle attività già programmate.”

“La danza è distanza” questo lo slogan che campeggia a lettere cubitali in piazza oggi pomeriggio. “La danza è distanza – continua Vittorino – nelle nostre scuole è garantita la massima sicurezza. Basti pensare che in una sala da 100 mt quadrati abbiano solo 20 allievi. Il distanziamento viene garantito insieme a tutte le misure di sanificazione”.

Il grido d’aiuto

Il mondo dei teatri e della cultura in agitazione in tutti i suoi settori. “I messaggi dei nostri giovani sono un grande sostegno al nostro grido d’aiuto – aggiunge Vittorino – non si può chiudere in maniera così improvvisa uno dei settori che sono l’anima della nostra terra”.

Oggi in piazza Teatro Bellini, davanti al monumento della lirica siciliana, si sono dati appuntamento circa trecento ballerini di tutte le età. Da Agrigento, da Messina, da Siracusa e dalle altre provincie siciliane.

“Chiediamo una rimodulazione delle chiusure – continua Vittorino – la danza è madre di tutte le arti. Non deve morire”.

L’inno di Mameli suona in piazza Teatro Bellini e tutti, dai più piccoli ai più grandi, intonano le sue note.

“Io danzerò sempre”, dice Roberta, allieva di soli 6 anni di una delle scuole di danza che oggi hanno manifestato a Catania.