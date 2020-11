Sicilia, Rt sempre basso rispetto ad altre regioni

Forti criticità per gli ospedali n tutte le Regioni.

La Sicilia è una delle regioni italiane con il più basso Rt, l’indice di trasmissione del coronavirus. Emerge dal monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute, in base al quale ieri è stata aggiornata la “colorazione ” di alcune regioni.

La Lombardia con 2.08 è la regione con l’Rt più alto in base ai dati dell’ultimo monitoraggio. I dati sono relativi alla settimana 26 ottobre – 1 novembre 2020 (aggiornati al 7 novembre 2020). Seguono la Basilicata con 1.99, Piemonte con 1.97, Molise con 1.88. e Provincia autonoma di Bolzano 1.87. Tutte le altre regioni, comprese la Provincia autonoma di Trento, hanno Rt sopra ad 1.5, tranne la Sardegna (1.24), le Marche (1.29), il Lazio (1.36), la Sicilia (1.4). La Liguria è a 1.48. Lo riporta il sito dell’Ansa.

Ma se la Sicilia è finita in zona arancione una settimana fa, questo si deve ad altri parametri. Per i quali, l’allarme resta alto a livello nazionale. La situazione, secondo il rapporto dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero, evidenzia “forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni/PA”.

Il monitoraggio conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile.

Secondo indiscrezioni di stampa, il governo valuterebbe anche la possibilità di un ritorno al lockdown nazionale, ma si attende di conoscere gli effetti sui dati delle misure adottate la settimana scorsa.