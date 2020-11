L’Oms avverte: “Se l’Europa non si prepara, arriverà terza ondata”

David Nabarro: "I governi europei non hanno realizzato le strutture necessarie in estate"

L’Oms avverte l’Europa che se non si attrezzerà ci sarà una terza ondata della pandemia all’inizio del 2021. David Nabarro, inviato speciale dell’Oms imputa ai governi europei di non aver realizzato le “infrastrutture necessarie durante l’estate”. L’Agenzia italiana del farmaco punta ad una “farmacovigilanza attiva” sul vaccino anche “con una app”. Per l’obbligatorietà, secondo il dg Nicola Magrini va riservata solo al personale

sanitario e quello delle Rsa. Magrini prevede di avere una capacità vaccinale fino a 10 milioni di dosi in tre mesi, da gennaio a marzo 2021 e dalla seconda metà di gennaio 1,7 mln di persone vaccinabili con il vaccino Pfizer.