PALERMO – “Razza è il colpevole dell’incapacità del sistema sanitario regionale di reagire al Covid e per questo andare a casa”. A due giorni dalla discussione della mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale alla Salute, le opposizioni accelerano sulla richiesta di rimozione di Ruggero Razza dalla stanza dei bottoni di piazza Ottavio Ziino. L’audio del superburocrate della Regione Mario La Rocca, svelato sabato dal quotidiano ‘La Sicilia’, mette altra carne al fuoco e così i capigruppo di Pd ed M5s, Giuseppe Lupo e Giorgio Pasqua,, insieme con il presidente dell’Antimafia regionale, Claudio Fava ma orfani di Italia viva, spingono il piede sull’acceleratore.

“Razza irresponsabile”

“Da Razza c’è stato un atteggiamento di assoluta irresponsabilità – ha attaccato il capogruppo dem -. La Sicilia è diventata arancione per il mancato rispetto dei 21 parametri previsti da un decreto varato sette mesi fa: l’assessore e il governatore Musumeci fingevano stupore per quella decisione ma l’indice Rt era alto, i tamponi erano insufficienti come le terapie intensive, sub intensive e i posti letto ed era saltato il tracciamento. Oggi le terapie intensive vanno verso il collasso con un’occupazione del 40%”. Poi l’affondo sul governatore per la decisione “in piena estate” di abolire l’obbligo di distanziamento sugli autobus: “Musumeci ha consentito l’occupazione del 100% di tutti i posti a sedere nei mezzi di trasporto, quella decisione ha causato l’esplosione del contagio”.

“La Rocca faccia i nomi”

C’è poi l’audio di La Rocca, che nei primi giorni di novembre invitava con veemenza i manager delle Asp e degli ospedali a caricare i dati sulla piattaforma online, e le giustificazioni date dal superburocrate nel pomeriggio di sabato all’Ansa: (“Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto ai pazienti Covid, c’è chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate”): “Un dirigente di un assessorato che sappia di cartelle cliniche manipolate e falsificate deve immediatamente fare i nomi alla Procura, perché qui stiamo parlando della salute dei siciliani – ha attaccato Fava -. La Rocca faccia i nomi e li faccia ai magistrati”. E sulle presunte resistenze dei manager a caricare i dati sulle terapie intensive e sui posti letto: “I manager li hanno scelti Musumeci e Razza e se ritengono che ci siano direttori così poco reattivi e consenzienti a questa operazione di falsificazione vanno rimossi. Il punto non è l’audio di La Rocca, qui la politica deve agire di conseguenza. Si facciano i nomi alla procura – ancora Fava – e i manager che non sono all’altezza di gestire con rigore questa fase vadano a casa”.

“Musumeci silente su Razza”

Da Fava poi una ulteriore considerazione: “Musumeci è anche commissario anti-Covid ed è abbastanza curioso che di lui si sia sentito poco o nulla in questi giorni. Ci saremmo aspettati che entrasse nel merito difendendo il suo assessore e invece abbiamo ascoltato una delle sue solite battute alla ‘Capitan Fracassa’ sui ‘dieci, cento o mille commissari’ da inviare in Sicilia’. Per il resto ha taciuto e non può continuare a farlo”.

“La Sicilia sarà zona rossa”

“Il tracciamento nei casi di Covid-19 in Sicilia è saltato e questo credo che porterà l’isola a diventare zona rossa”, è il triste presagio di Pasqua. “Musumeci e Razza ci hanno messo in zona arancione e hanno ricondotto questa situazione a famigerate ‘ragioni politiche’ da parte del governo nazionale ma la verità è che il sistema sanitario regionale è stato incapace di reagire alla diffusione del Covid ed è così che è nata la zona arancione”, ancora il capogruppo M5s. Per Pasqua “Razza aveva il tempo e la possibilità di organizzare il sistema sanitario ma non lo ha fatto”. E infine: “L’Isola ha un problema enorme e il colpevole è l’assessore alla Salute, che deve andare a casa”.