Scuola ed emergenza Covid, Pd: “Bene i drive in, ora serve salto di qualità”

CATANIA – “Nel momento più importante dell’ emergenza coronavirus prendiamo atto con piacere che l’iniziativa proposta qualche settimana a dietro dalla segreteria provinciale del Pd, sta dando alcuni frutti. L’ Asp si è attrezzata a creare dei percorsi preferenziali con i drive in per le scuole che di fatto è quello che chiedevamo alla riapertura delle scuole.

Il poter procedere con tamponi rapidi per cercare di isolare ancor di più ed evitare l’allargarsi del contagio deve funzionare”, così Angelo Villari segretario provinciale del PD e Salvo Bonaccorsi componente della segreteria con delega alla scuola.



“Adesso riteniamo che bisogna fare un salto di qualità per migliorare ancor di più questo servizio”, continua Bonaccorsi, “cercando di diminuire i tempi di attesa per i responsi dei tamponi fatti e permettere quindi di non dilatare i tempi per la popolazione scolastica sottoposta a tampone per continuare e riprendere in sicurezza le attività didattiche”.

“Le Uscas ( deputate al controllo ed al tempestivo intervento sulla popolazione scolastica), necessitano di un supporto di uomini e mezzi per continuare ed implementare il servizio fin qui reso. La Regione continua ad avere gravissime lacune gestionali, il Pd chiede con forza che nessuno venga lasciato solo, ne gli operatori sanitari ne le famiglie, ne il personale scolastico. Tutti i cittadini devono aver garantita sicurezza e diritto alla salute, specie in questo drammatico momento”, concludono il segretario Villari e Bonaccorsi.