Il giorno della censura a Razza, l’opposizione all’Ars: inadeguato

PALERMO – Quasi tre ore di ritardo ma alla fine la seduta dell’Ars dedicata alla discussione della mozione di censura presentata da Pd, M5s e Cento passi nei confronti dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, sotto accusa per la gestione dell’emergenza Covid, è partita. L’Aula, fissata per le 16, ha preso il via alle 18.50. Pd e Movimento cinque selle all’attacco dell’assessore alla Salute. “Atteggiamento irresponsabile”, ha affermato il capogruppo dem Giuseppe Lupo, mentre il segretario regionale Anthony Barbagallo ha parlato di “approssimazione e insufficienza nell’affrontare il virus”. Giorgio Pasqua, capogruppo M5s, ha ricordato che in Sicilia “il tracciamento dei contagi è saltato” e che “in questo modo non si potrà arginare il virus”. L’Aula è stata rinviata alle 16 di giovedì.

19.50 – Dopo l’intervento di Di Paola il presidente di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè sospende la seduta e rinvia i giochi alle 16 di domani.

19.47 – Interviene il deputato Cinquestelle Nuccio Di Paola, che parla di un governo e di un assessore “bravi a fare propaganda” e a comportarsi “con arroganza”. Ma “con l’arroganza e la propaganda – conclude – non si batte la pandemia”.

19.39 – Sul podio di Sala d’Ercole Giorgio Pasqua, capogruppo del Movimento cinque stelle: “Non avete saputo organizzare la sanità in Sicilia per reagire all’epidemia – dice -. È saltato il tracciamento e in questo modo il virus non si potrà arrestare. Non avete organizzato i dipartimenti di Prevenzione delle Asp che, a loro volta, stanno ancora creando le Usca che voi avete annunciato”.

19.33 – Salvatore Siragusa (M5s): “Si può sbagliare quando ‘si fa’, ma quando non si fa niente si dimostra soltanto incapacità: incapacità di gestione e di pianificazione dell’emergenza”. Il deputato pentastellato poi ricorda il caso dell’audio del superburocrate Mario La Rocca: “Quell’audio denota anche la incapacità delle persone scelte da questo governo”.

19.28 – È il turno di Nello Dipasquale (Pd), che definisce Razza e il governatore Musumeci “incoscienti”. Il deputato ragusano ha ricordato l’aumento “del 325% dei morti in Sicilia rispetto alla prima ondata” e il “balletto delle terapie intensive messo in atto dal governo regionale”.

19.19 – “Il Pd la ritiene l’assessore Razza inadeguato a gestire l’emergenza Covid”. Così Anthony Barbagallo, deputato del Pd e segretario regionale dem, che parla anche di “approssimazione e insufficienza nell’affrontare il virus”. Barbagallo poi aggiunge: “In questi giorni nessuno della maggioranza ha spezzato una lancia in favore dell’assessore Razza, ad eccezione di Diventerà bellissima e di qualche cortigiano. Con l’assessore Razza – continua Barbagallo – crolla nell’opinione pubblica il perno del governo Musumeci”. E infine un messaggio al presidente della Regione in termini calcistici: “Certo non era facile trovare piazzare un Van Basten all’assessorato alla Salute – ha concluso – ma lei ha proprio scelto Luther Blissett, uno dei più grandi bidoni della storia”.

19.15 – In Aula è il turno del deputato M5s Francesco Cappello: “Bisogna che questo Parlamento tuteli la salute dei siciliani provocando la rimozione dell’assessore – afferma -. Nei mesi estivi a disposizione dell’assessorato non è stato fatto nulla e ora stiamo rischiando anche di fare morire le persone e lasciando tutti gli altri malati senza cura”.

18.57 – Prende la parola il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo, che illustra i contenuti della mozione di censura: “La situazione sull’emergenza Covid oggi è drammaticamente peggiorata in Sicilia rispetto all’1 settembre – le parole di Lupo -. Siamo passati da 4.350 casi a 55.684, cioè oltre 51mila nuovi casi Covid. Tutto ciò che l’assessorato alla Sanità avrebbe dovuto fare nel corso dei mesi estivi non lo ha fatto, creando le condizioni per una diffusione del virus. Si tratta di dati terribili e sorprende che davanti a questi numeri l’assessore Razza sia convinto che la Sicilia sia diventata zona arancione perché da parte del governo nazionale ci sarebbe stato un atteggiamento ‘punitivo’ nei confronti della Sicilia ‘perché di centrodestra’. Quello di Razza è stato un comportamento irresponsabile”.

Poco prima dell’inizio dell’Aula gli attacchi di Fava e dei dem. “La discussione sulla mozione di censura nei confronti dell’assessore Razza doveva cominciare un’ora e mezza fa, ma la maggioranza non c’è: si è chiusa in conclave da qualche parte nel Palazzo fregandosene dell’aula – le parole del presidente dell’Antimafia -. Per decidere come votare? Per confortare i dubbiosi? Per riallineare gli indisciplinati? Per far passare la nottata? Una fotografia dell’inossidabile compattezza del centrodestra siciliano attorno al suo assessore alla sanità”. Il Pd, invece, sulla sua pagina Facebook la foto dei banchi del centrodestra vuoti a Sala d’Ercole: “Sono passate oltre due ore e mezzo e la maggioranza non c’è, non si presenta per discutere sulla mozione di censura all’assessore regionale alla Salute”, il messaggio dei dem.