Flash mob dei giudici onorari: “Ignorati dallo Stato”

Flash mob davanti al Palazzo di giustizia di Palermo dei giudici onorari. Dal primo dicembre due di loro, Vincenza Gagliardotto e Sabrina Argiolas, sono in sciopero della fame.

Chiedono rispetto per il loro lavoro.

Non sono assunti con un contratto subordinato, ma pagati a udienza. Si sentono sfruttati e ignorati dallo Stato che non garantisce i contributi previdenziali e l’assistenza sanitaria. In caso di malattia non ricevono alcuna indennità di malattia.

Da anni chiedono una “riforma seria che prenda atto del nostro ruolo decisivo” e a Palermo hanno alzato l’asticella della protesta con lo sciopero della fame. Per la prima volta a luglio 2020 c’è stata una sentenza della Corte di giustizia europea che ha riconosciuto ai giudici onorari i diritti dei lavoratori subordinati, “ma lo Stato non vuole attuarla”.

Vice procuratori e giudici onorari si sono radunati davanti al tribunale palermitano con un fiore rosso e il codice in mano. Un modo per ribadire che senza il loro aiuto la giustizia, già di per sé lenta, andrebbe al collasso.