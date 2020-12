Controlli in aeroporto a chi torna per evitare la terza ondata VIDEO

La Sicilia si prepara al rientro dei fuori sede: quasi 70 mila fra lavoratori e studenti che torneranno nell’isola per le feste natalizie.

All’aeroporto di Palermo è già pronta un’area di mille metri quadrati attrezzata per i tamponi anti-covid, che saranno fortemente consigliati a chi all’arrivo non sia già in possesso di un risultato negativo, ottenuto nelle 72 ore precedenti.

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico tuttavia raccomandano di mantenere il distanziamento e le norme anti-covid: un tampone negativo, infatti, non rappresenta una certezza assoluta. “I test all’arrivo sicuramente favoriscono l’intercettazione dei positivi – spiega Massimo Geraci, direttore del pronto soccorso del Civico di Palermo – ma dobbiamo anche considerare la possibilità che esista una finestra all’interno della quale il paziente potrebbe non risultare positivo al tampone”.

Anche se la pressione sugli ospedali dell’isola è diminuita, il timore è che rientri e feste facciano impennare la curva dei contagi. Intanto si attende per oggi l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, mentre il sindaco di Palermo ha annunciato nuove misure restrittive nei prossimi giorni.