Salvini e i 2 processi in Sicilia, a Catania sfilata di ex ministri

CATANIA – L’appuntamento è fissato, a partire dalle 9.30, nell’aula bunker del carcere di Bicocca, dove si incroceranno gli sguardi di Matteo Salvini, imputato del processo per il caso Gregoretti e degli ex ministri delle Infrastrutture Danilo Toninelli e della Difesa Elisabetta Trenta.

Doppia imputazione

Salvini, per uno scherzo del destino, oggi è imputato a Catania e a Palermo con la stessa accusa, sequestro di persona, ma per due episodi diversi. Nella città dell’Elefante si celebra la seconda udienza preliminare per il ritardato sbarco della nave Gregoretti, a Palermo si terrà l’udienza preliminare per il caso Open Arms. Tra i rinvii per le astensioni degli avvocati e l’emergenza Covid, i due processi si celebreranno in simultanea. Ma Salvini ha fatto la sua scelta: “È difficile essere in contemporanea sia a Catania che a Palermo. Non so come funzioni, però, se saremo alle 9.30 a Catania non potrò essere a Palermo. Andrò un’altra volta a Palermo, per rispondere sempre alla stessa accusa di sequestro di persona aggravato e continuato”.

L’udienza

A Catania il giudice Nunzio Sarpietro vuole verificare se la politica sugli sbarchi di Matteo Salvini fosse condivisa da tutto il Governo. Presidente del Consiglio Giuseppe Conte compreso, che sarà il grande assente di oggi. Per Salvini la Procura ha già chiesto l’archiviazione.

Ed è qui che si staglia quella linea sottile di confine tra il mondo giudiziario e quello politico.

Politica e diritto

Gli ex ministri Toninelli e Trenta e lo stesso Conte, non sono imputati ma testimoni. La difesa di Salvini sostiene che gli atti con cui è stato impedito alla Gregoretti di sbarcare, “erano collegiali”.

Tanto che Salvini, furbacchiotto, alla fine della prima udienza del 3 ottobre, ha ricordato: “Conte e Di Maio non li abbiamo citati come testimoni perché io penso che siano innocenti come me”. Appena in tempo per lanciare una stoccata: “Certo – aggiungeva Salvini il 3 ottobre – io la mattina posso guardarmi allo specchio, altri non lo so”. A citare gli ex ministri del primo governo Conte come testimoni è stato proprio il giudice. “Noi avevamo coinvolto – ha ribadito ieri Salvini a Telelombardia – l’attuale ministro dell’Interno Lamorgese. Tutti gli altri ministri li ha chiamati il giudice, perché hanno continuato a operare alla stessa maniera sul blocco degli sbarchi. Anche se non hanno più bloccato le navi delle Ong, hanno riaperto i porti gli sbarchi sono più che triplicati, la modalità operativa è rimasta la stessa”.

La giornata si preannuncia ricca di colpi di scena, anche e soprattutto in vista della prossima udienza catanese, in cui compariranno Conte e Di Maio come testimoni. Una rimpatriata ad alta tensione.

