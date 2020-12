Non solo cumuli di spazzatura, incivili bruciano i rifiuti FOTO

CATANIA – Cumuli di immondizia dalle periferie al centro. E molti incivili hanno dato alle fiamme rifiuti di ogni tipo, anche materassi. Così si è svegliata questa mattina Catania. È l’effetto della chiusura della discarica di Lentini a causa di un guasto e che ha bloccato per giorni il conferimento nella discarica. Da stamattina i cancelli della Sicula Trasporti, in amministrazione giudiziaria, si sono aperti ma per tornare alla normalità servirà ancora qualche giorno, perché l’impianto non è ancora a pieno regime.

La Dusty, intanto, in collaborazione con l’amministrazione comunale ha potenziato il numero dei mezzi in campo per cercare di ripulire le strade e svuotare i cassonetti che in questo weekend – nonostante l’invito a lasciare i sacchetti dell’immondizia a casa lanciato dall’amministrazione comunale sabato – si sono accumulati.