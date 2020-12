Rosalba, Niku e Vito: l’amore che non si è mai arreso

PALERMO– Questa è la foto dell’amore che non si è arreso. E non servono molte parole, anzi quasi nessuna. Questa è la foto di Vito Lo Iacono, comandante del ‘Nuova Iside’, il peschereccio affondato, che è tornato a casa dopo un lungo viaggio. Non più corpo, ma immagine, su una bara che ne raccoglie le spoglie. Accanto a lui tutti: ma in questa foto c’è sua mamma, Rosalba, e c’è il suo cane, Niku, il compagno di giochi di una vita. Della mamma, del suo coraggio e del suo amore, sappiamo tutto. Ma guardiamoli questi occhi di cane. Gli occhi di un fratello, gli occhi di chi ha ritrovato il ragazzo che amava. Niku, che grattava la porta ogni sera, adesso sa che Vito è tornato a casa.

Niku e Vito