Blitz della Dia in Germania, arrestato il latitante Falzone

CATANIA – La Dia ha arrestato Antonino Falzone, pluripregiudicato affiliato alla cosca catanese “Santapaola-Ercolano”. Si trovava in Germania.

Falzone era ricercato da due mesi, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni ed altro.

Le accuse

Falzone era ricercato dall’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Giarre, che aveva incastrato il boss Benedetto La Motta, referente della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.

Il successo dell’attività è frutto della sinergia tra forze di polizia europee resa possibile grazie allaRete Operativa Antimafia @ON.