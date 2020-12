PALERMO – Fontane, alberelli curati, prato all’inglese e grandi sfere in marmo: la nuova area verde davanti a Palazzo d’Orleans ha fatto infuriare e discutere i siciliani fin dalla sua comparsa. Il nuovo look scelto per la sede della presidenza della Regione Siciliana non trova molti consensi sui social, dove si sprecano le critiche all’opera che verrà inaugurata oggi alle ore 17 dal governatore Nello Musumeci. Così, fra gusti personali e questioni di principio, è subito dibattito sul risultato finale di un cantiere costato intorno ai 920mila euro e preso in carico dalla ditta Olimpia costruzioni il 23 marzo scorso.

Su Facebook per esempio c’è chi parla di “sequenza degli orrori” ed è convinto che il palazzo sia stato reso “indecente“, mentre qualcun altro sostiene che “abbellire i palazzi del potere in questo momento storico sia un forte segnale di una politica che non ha più contatto con l’elettorato”. “Anzichè creare lavoro per i disoccupati si abbelliscono la visuale”, tuona poi un commentatore nel gruppo Facebook ‘Liberiamo Palermo’, nello stesso post in cui qualcuno cita il grande Totò nel film 47 morto che parla: “E io pago…”.

Fra chi non vede altro che un tripudio kitsch e chi grida allo scandalo per la cifra sborsata, c’è anche chi difende la nuova area verde di Palazzo d’Orleans. “Se non fanno niente ci lamentiamo, se fanno ci chiediamo quanto hanno speso – si legge su Facebook –. Il restyling ci voleva e ha dato lustro alla piazza e al palazzo che sinceramente merita. Vi saranno stati sprechi? Sicuramente ma almeno noi palermitani stiamo vedendo qualcosa”. Apprezza quantomeno l’atteggiamento propositivo anche l’ex assessore regionale alle Infrastrutture Giovanni Pizzo: “Alcuni parlano di ‘stile Casamonica’ – scrive –, altri di spreco in tempi di ristoratori alla fame e alberghi vuoti. Io ritengo che il decoro, in una città indecorosa, sia da sostenere”.