“Variante del Covid fuori controllo”, stop dell’Italia ai voli con l’Inghilterra

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo”: lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. “Dobbiamo metterla sotto controllo”, ha detto parlando a Sky News. Intanto l’Oms annuncia che la nuova variante di coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda”. L’agenzia dell’Onu spiega di essere in “stretto contatto” con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della forte trasmissibilità del virus, quantificata al 70% in più, e pronto a condividere tutte le informazioni anche gli Stati membri “man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni”. Londra da oggi in lockdown duro e scatta la fuga.

La Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus. L’Olanda ha deciso di interrompere i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contagio con una nuova variante del coronavirus. A Tokyo treni sospesi nella notte di Capodanno. Supera intanto quota 76 milioni il numero dei contagi registrati nel mondo.

“Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.