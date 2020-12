PALERMO – Salvatore Manganaro mette sul piatto due società per ottenere il via libera al patteggiamento a 4 anni e due mesi. La restituzione del profitto del reato è la condizione imposta dalla Procura della Repubblica.

Soltanto a metà gennaio, quando l’imputato, reo confesso, si ritroverà davanti al giudice per l’udienza preliminare, si saprà se i pubblici ministeri e il Gup riterranno congrua la cifra delle mazzette che l’imprenditore ha intascato per ottenere appalti milionari nella sanità pubblica e che adesso deve restituire.

Le due società, nel frattempo finite sotto sequestro, sono la Greensolution e la Healthcare Innovation entrambe con sede a Palermo. Il valore stimato dall’amministratore giudiziario è di seicento mila euro.

È una questione di calcoli. Secondo l’accusa, la società Siram pur di aggiudicarsi un appalto da 126 milioni di euro per la gestione degli impianti tecnologici dell’Asp di Palermo avrebbe pagato una tangente dell’1 per cento. Tangente simulata sotto forma di un contratto di servizio in sub appalto in favore della società di Manganaro e d’intesa con Fabio Damiani, ex responsabile della Centrale unica di committenza per gli appalti della Regione siciliana.

Manganaro sostiene, però, di avere effettuato davvero dei lavori e di avere sostenuto dei costi reali. Dunque la percentuale dell’1 per cento (1 milione e 200 mila euro) non va considerata integralmente come tangente.

I guadagni delle società, molto operative tanto da vantare parecchi crediti, erano state schermate in un trust. di cui il “contabile” sarebbe stato l’avvocato di Canicattì Vincenzo Li Calzi (si tratta dell’ultima persona arrestata dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria).