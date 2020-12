Addio al 2020 tra veglioni vietati, piazze vuote e coprifuoco

Da oggi l’Italia torna tutta in zona rossa: 6 giorni di lockdown anti-Covid fino all’Epifania, con la ‘pausa’ in arancione del 4 gennaio. Arrivate ieri in 10 aeroporti italiani, le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer raggiungeranno entro oggi i 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Lo stato del piano vaccinale in Italia sarà monitorabile pubblicamente su un sito web di Palazzo Chigi. Finora oltre 9.800 le persone vaccinate. Il tasso di positività risale intanto al 9,6%; altri 575 i decessi. Stamani atteso un nuovo report dell’Iss. L’Italia in zona rossa festeggerà stasera un Capodanno sotto

tono, con coprifuoco fino alle 7 del mattino e veglioni vietati. Quasi un italiano su due è pronto a denunciare comportamenti scorretti come feste con troppi ospiti o veglioni abusivi, secondo Coldiretti. La spesa media per il cenone a casa scende del 32%, a 65 euro per famiglia. Con le piazze vuote,

tanti gli eventi in diretta streaming in programma.