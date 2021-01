Civico, pazienti e sanitari positivi nel reparto di Cardiologia

PALERMO – Alcuni pazienti e sanitari sono risultati positivi nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Civico. I ricoveri sono sospesi tranne le urgenze. Stessa situazione si era verificata anche alla Cardiologia dell’ospedale Policlinico anche in questo caso i pazienti erano stati dirottati nei reparti Covid e il reparto era stato chiuso ai ricoveri in attesa della sanificazione. Aumentano i caso nel cluster in Medicina d’urgenza del Civico con 21 contagiati: 12 pazienti, 7 infermieri, 2 medici. Altri due operatori stamane hanno sviluppato i sintomi e sono in attesa dell’esito del tampone. I ricoveri ordinari anche qui sono stati sospesi. Tutti i sanitari della Medicina d’urgenza erano stati vaccinati con la prima dose del vaccino Pfizer fra il 31 dicembre e il 7 gennaio. (ANSA).