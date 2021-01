Allenamento in palestra in zona rossa: locale sequestrato e maxi multe

PALERMO – Una palestra è stata chiusa dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri in via Giovanni Villani a Palermo. Nell’impianto sono stati trovati 4 atleti che si allenavano con attrezzi fitness, sebbene fosse vietato dal dpcm. Il gestore è stato multato per il mancato rispetto delle norme anticovid e il locale è stato sequestrato per 5 giorni. I quattro clienti sono stati multati con verbale di 800 euro ciascuno: 400 euro per il divieto di svolgimento di tutte le attività sportive previste dal dpcm, e 400 euro per non avere rispettato il divieto di spostamento senza giustificato motivo. (ANSA).