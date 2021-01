ENNA – Una vasta operazione antidroga è in corso tra Barrafranca e Piazza Armerina, nell’Ennese, da parte della Polizia di Stato, che sta eseguendo una ventina di misure cautelari per spaccio di stupefacenti emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Enna. Oltre 150 le persone impiegate con la partecipazione del Reparto volo, di unità cinofile per la ricerca di armi e droga, del reparto Prevenzione crimine e della Polizia scientifica della questura di Enna.

Nel mirino dell’operazione, denominata Fire, diverse reti di spaccio di stupefacenti che operavano nel territorio. Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che un cliente degli spacciatori sarebbe stato sequestrato perchè non pagava il suo debito, ad un altro hanno dato fuoco all’auto ed alla porta d’ingresso della sua abitazione.



Nell’operazione, denominata “Fire”, sono stati portati in carcere: Salvatore Bonfirraro, detto “U Cianu”, di Barrafranca, 27 anni, Rosario Centonze, 49 anni piazzese, Salvatore Centonze, 33 anni di Piazza Armerina, Alessandro Romano, piazzese, 27 anni, Salvatore Giuseppe Ziccone, piazzese, 43 anni, pluripregiudicato. Arresti domiciliari, invece, per Gaetano Pisano, alias “U Tano Terremoto”, di Enna, 40 anni, Alex D’Alù, di Caltanissetta, 26 anni, Maurizio D’Alù, nato a Pavia, 51 anni, Michele Di Dio, di Caltanissetta, 38 anni, Massimo DI Mattia, alias “U Picciddu” nato in Germania, 20 anni, Danilo Alessandro Giuseppe Mancuso, di Caltanissetta, 33 anni, Aleandro Tambè, di Caltanissetta, 22 anni, Luigino Tambè, alias “Mezzo Metro”, nisseno, 45 anni. Obbligo di dimora nel comune di residenza per altre 9 persone mentre un indagato è ancora irreperibile.

(ANSA).