Lupo: “La manovra finanziaria? Non è ancora arrivata all’Ars”

PALERMO – “Nonostante Palazzo d’Orleans disti appena 100 metri da Palazzo dei Normanni, non è bastata una settimana per fare arrivare all’Ars la manovra finanziaria: dopo l’annuncio dell’approvazione in giunta di venerdì scorso, è sceso il silenzio. Il governo Musumeci continua a muoversi con una lentezza esasperante, ignorando le scadenze e le emergenze dei siciliani”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars. “Venerdì sera – afferma – un comunicato stampa della Presidenza della Regione aveva annunciato l’approvazione in giunta dei ddl di Bilancio e di stabilità, ma fino ad ora nessun testo è stato trasmesso all’Ars. È il caso di ricordare che gli accordi fra il governo nazionale ed il governo regionale prevedono che la manovra debba essere approvata entro febbraio – prosegue Lupo – Musumeci non può pensare di incassare vantaggi da Roma, ignorando gli impegni presi”. “Condividiamo le preoccupazioni delle parti sociali e delle associazioni di impresa – conclude Lupo – e chiediamo di essere messi nelle condizioni di esaminare la manovra in commissione ed in aula nel pieno rispetto dei tempi previsti dal regolamento parlamentare”. (ANSA).