Contributi per l’editoria, lunedì sarà pubblicato l’avviso

Eppur si muove. L’agognato bando per l’editoria sarà pubblicato lunedì 15 febbraio. Si tratta dell’avviso relativo ai “contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa” previsto dal piano Covid.

Pallottolire alla mano si tratta di dieci milioni di euro. Le risorse sono finalizzate a sostenere i mezzi di informazione attraverso un avviso a sportello che in prima battuta doveva aprirsi il 30 di ottobre. Il bando arriva adesso con una settimana di ritardo rispetto a quanto annunciato qualche giorno fa dall’assessore Gaetano Armao che aveva messo le mani avanti.

I fondi, necessari per consentire una boccata d’ossigeno al mondo dell’editoria, sono risorse europee e come tali per essere erogate necessitano di procedure complesse. Così due mesi dopo l’approvazione del decreto da parte della giunta, l’Irfis in veste di braccio operativo della macchina burocratica potrà erogare i fondi per lenire almeno in parte le perdite che la pandemia ha inflitto al settore dell’informazione.