Palermo, il report clinico di Doda

PALERMO – Brutte notizie per il terzino del Palermo Masimiliano Doda. L’albanese, come riporta la nota diffusa dal club, ha evidenziato una lesione distrattiva di secondo grado nella regione miotendinea del bicipite femorale sinistro.

Per il terzino non è il primo stop stagionale, perché già durante il ritiro aveva subito lo stesso infortunio che l’ha costretto a saltare la sfida di esordio in campionato contro il Teramo.

I tempi di recupero per il terzino dovrebbero essere di circa un mese, ma questo aumenta i problemi in difesa per Boscaglia. Il tecnico, infatti, domani contro il Bisceglie dovrebbe fare a meno di Almici e non avrà Corrado al meglio della condizione.

A questo si somma il turno infrasettimanale di mercoledì contro la Turris. Con tutta probabilità il tecnico non potrà far rifiatare qualche calciatore che nelle ultime gare è sempre stato presente in campo.

Leggi anche: Palermo, Almici e Odjer costretti al forfait