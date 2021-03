Catania deludente e spuntato: con la Paganese è 0-0

Scialbo risultato a reti inviolate tra Paganese e Catania nel match di “recupero” della prima giornata di ritorno, non disputato a suo tempo per impraticabilità di campo. Rossazzurri impalpabili e scarsamente incisivi al cospetto di un avversario ringalluzzito dall’arrivo in panchina di Di Napoli ma, comunque, piuttosto modesto. Tuttavia, sono stati i campani a sfiorare il gol nel primo tempo con Raffini che ha ciccato da due passi sul bel cross di Guadagni. Lo stesso Raffini ha, poi, sfiorato il palo con un colpo di tacco mentre il Catania non si è mai reso pericoloso, eccezion fatta per un tiro-cross

di Tonucci… finito sulla parte superiore della rete. Poche le emozioni anche nella ripresa con Baiocco efficace sul tocco ravvicinato di Pinto. La squadra di Raffaele, quindi, si è dovuta accontentare del pareggio malgrado le sostituzioni operate dal tecnico, anche perché il Catania è stato costretto a chiudere in inferiorità numerica per il cartellino rosso (diretto) sventolato al nervosissimo Tonucci che sarà squalificato, così come l’ammonito Sales che salterà la prossima gara in quanto era diffidato. Rosssazzurri che vanno avanti al rallentatore, complice –forse- anche lo stress determinato dalle troppe partite ravvicinate. Domenica gli etnei saranno impegnati, ancora una volta, in trasferta, sul campo della Vibonese: sarà il prologo al sentito derby contro il Palermo in programma mercoledì 3 marzo al “Massimino”.

PAGANESE- CATANIA

0 – 0

PAGANESE(3-5-2) – Baiocco, Schiavino, Sbampato, Sirignano (k) (dal 39°s.t. Cigagna), Carotenuto (dall’11°s.t. Mattia), Onescu, Bramati (dall’11°s.t. Gaeta), Zanini, Squillace (dal 39°s.t. Scarpa), Guadagni (dal 28°s.t. Bonavolontà), Raffini.

A disposizione: Fasan, Campani, Esposito, Perazzolo, Antezza, Curci.

Allenatore: Raffaele Di Napoli.

CATANIA(3-4-3) – Confente, Tonucci, Claiton (dal 28°s.t. Sales), Silvestri (k), Albertini (dal 16°s.t. Di Piazza), Welbeck, Rosaia, Pinto, Russotto (dal 28°s.t. Calapai), Sarao (dal 39°s.t. Maldonado), Golfo (dal 39°s.t. Giosa).

A disposizione: Santurro, Izco, Manneh, Reginaldo, Vrikkis.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Assistenti: Luca Feraboli (Brescia) e Alessandro Maninetti (Lovere).

IV Uomo: Davide Di Marco (Ciampino).

Reti:

Ammoniti: Bramati (PAG); Claiton (CT); Sbampato (PAG); Sarao (CT); Sales (CT); Gaeta (PAG).

Espulsi: Tonucci (CT).

Indisponibili: Pinto, Piccolo, Zanchi, Volpe (CT); Mendicino, Criscuolo, Cernuto, Volpicelli, Di Palma, Bonvenzi (PAG).

Squalificati: Dall’Oglio (CT); Diop (PAG).

Diffidati: Albertini, Pinto, Sales, Silvestri e Zanchi (CT).

Note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Lamberto Leonardi, ex allenatore del Catania, recentemente scomparso.

primo tempo (0-0)

5° Zanini ci prova dalla distanza: alto di poco;

7° sul cross dalla bandierina, Silvestri viene forse strattonato; poi Pinto conclude alto da buona posizione;

15° Paganese vicina al gol: sul cross di Guadagni, Raffini manda clamorosamente alto ad un passo dalla linea di porta!

19° colpo di tacco di Raffini che manda il pallone fuori di poco;

20° colpo di testa di Golfo che non inquadra la porta da ottima posizione;

30° sulla corta respinta della retroguardia campana, Rosaia lascia partire un forte diagonale che finisce alto;

38° colpo di testa di Sbampato, parato con facilità da Confente;

45° Golfo travolto in area di rigore: l’arbitro lascia proseguire; sul prosieguo dell’azione, il tiro-cross di Tonucci manda il pallone ad adagiarsi sulla parte superiore della porta della Paganese;

46° dopo 1 minuto di recupero, il primo tempo si chiude a reti inviolate.

secondo tempo (0-0)

2° Baiocco blocca il pallone dopo la deviazione ravvicinata di Pinto;

11° nella Paganese, Mattia e Gaeta subentrano a Carotenuto e Bramati;

13° punizione di Russotto, abbondantemente alta;

16° nel Catania, Di Piazza prende il posto di Albertini;

28°nel Catania, Calapai e Sales rilevano Russotto e Claiton;

28°nella Paganese, Bonavolontà subentra a Guadagni;

33° tiraccio, senza troppe pretese, di Sirignano;

36° espulso Tonucci. Rosso diretto dopo la segnalazione del collaboratore di linea per un fallo del difensore rossazzurro su Mattia: Catania in 10 uomini!

39°nel Catania, Giosa e Maldonado prendono il posto di Golfo e Sarao;

39°nella Paganese, Cigagna e Scarpa sostituiscono Sirignano e Squillace;

44° ammonito Sales: era diffidato e sarà squalificato così come Tonucci;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° finisce 0-0.