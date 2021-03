Morto in Lombardia il nipote del superlatitante Messina Denaro

PALERMO – Gaspare Allegra, 37 anni, di Castelvetrano, nipote del boss latitante Matteo Messina Denaro, è morto scivolando in un canalone, durante un’escursione, ieri pomeriggio, nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello del Lario ed Esino Lario (Lc). L’incidente è accaduto davanti al fratello Francesco. Allegra viveva ad Albairate, in provincia di Milano. A nulla è valso l’intervento del personale del soccorso speleologico. Il padre Rosario, marito di una delle sorelle del capomafia, è morto per un aneurisma cerebrale, mentre era detenuto al 41 bis nel carcere di Terni.

(ANSA).