PALERMO – Il presidente della Regione Nello Musumeci a quanto si apprende sta valutando di accettare le dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza. Il presidente potrebbe assumere l’interim della Salute e ha convocato la giunta per il pomeriggio.

Razza, delfino politico del governatore, è indagato nell’inchiesta avviata dalla procura di Trapani su presunte alterazioni dei dati sul Covid comunicati dalla Sicilia allo Stato.

Musumeci convoca la giunta

Musumeci ha convocato una giunta straordinaria per le 15,30. Secondo le carte dell’inchiesta il governatore sarebbe stato “ingannato” e non consapevole di quanto accaduto. Musumeci è commissario per l’emergenza Covid in Sicilia. “Se non sapeva questo è grave e imperdonabile”, commenta dall’opposizione Claudio Fava.

Le opposizioni stamattina hanno puntato i loro strali sull’assessore Razza, chiedendone le dimissioni. Così il Pd, Fave e i grillini. Ma lo tsunami che ha investito la sanità siciliana può rischiare di far ballare il governo tutto.

Le dichiarazioni delle opposizioni, limitando l’attacco all’assessore, forniscono una comoda exit strategy al governatore attraverso il sacrificio di Razza. Ma bisognerà capire anche quali saranno gli umori nella maggioranza. Che non è esattamente compatta e blindata, come si è visto in più di un’occasione. Stamattina a tuonare contro lo scandalo ad esempio c’è stato anche un esponente della Lega. D’altro canto, però, il leader della Lega in Sicilia Nino Minardo pigia sul pedale del freno: “I fatti finora ci dicono che la gestione dell’emergenza covid-19 in Sicilia abbia sofferto di alcuni errori ma abbia pure contato sull’impegno e sul sacrificio tanto degli operatori sanitari e dei volontari in prima fila quanto dei rappresentanti delle Istituzioni che hanno lavorato senza tregua – dice – . Guai a prendere spunto dall’inchiesta di oggi per buttare fango sulla Sicilia e sui siciliani”.

Che succede al governo?

Al di là degli aspetti penali della vicenda, tutti da valutare e dimostrare, emerge dall’inchiesta una gestione dei dati per lo meno caotica della più grande emergenza sociale dal dopoguerra a oggi. Un aspetto politico, scisso da quello penale, che non si potrà ignorare. E che per la verità si era visto anche in altre regioni.

Il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché ha detto che Musumeci riferirà in Aula. Un appuntamento, quello di Sala d’Ercole, che difficilmente sarà programmato più tardi di questa settimana e che potrebbe portare a una parlamentarizzazione della crisi di governo. Prima però va approvata la finanziaria, perché la Sicilia è in esercizio provvisorio.