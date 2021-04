Denise, il legale della madre: “Ancora non abbiamo i risultati delle analisi”

MAZARA DEL VALLO – “Sono in attesa ancora che sul mio tavolo giungano i risultati che abbiamo richiesto, a partire dal gruppo sanguigno di Olesya”. Lo dice l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio la madre di Denise Pipitone, che alle 17 (ora italiana) di oggi dovrebbe collegarsi da Marsala con la trasmissione televisiva “Lasciali parlare”, in onda sull’emittente russa Primo canale, per il primo faccia a faccia con la ragazza in cerca della propria madre. “Attendo anche di avere un contatto con un collega russo che si sta occupando di Olesya Rostova, ma se tutto non avverrà prima delle 16,30, rinuncerò al collegamento con la tv”, ha detto Frazzitta. (ANSA).