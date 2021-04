Il cantiere senza fine, il sindaco: “Strada via di fuga, occorre accelerare”

CATANIA – Lavori in ritardo, interviene il sindaco. Carmelo Scandura, primo cittadino di Aci Castello, commenta quanto denunciato dai residenti di via Litteri sulle pagine di LiveSicilia.

Il sindaco

“Questi lavori vanno a rilento da diverso tempo – ammette. Su quest’opera sono stati nominati due commissari, ma il comune tramite il Rup e io personalmente, abbiamo partecipato a numerose riunioni”.

I sottoservizi

Scandura spiega come vi siano stati problemi nell’esecuzione dei lavori “che purtroppo hanno allungato i tempi”, dice. “Noi non siamo responsabili del cantiere, ma i cittadini vivono un disagio enorme e occorre completare i lavori: sia per la sicurezza, la strada è una via di fuga e quindi è importante ripristinare la viabilità, e poi perché, proprio il cantiere incompleto potrebbe essere causa di disagi dovuti al rischio idraulico”.

Il pressing

Un tira e molla per cui, in un primo momento, pare che la ditta volesse rinunciare, per poi confermare l’intenzione di procedere. “Abbiamo chiesto di accelerare – sottolinea il sindaco che conferma come il problema sia relativo ai sottoservizi per spostare i quali le varie ditte avrebbero già inviato i preventivi. Sono giornalmente in contatto con il Rup e con la ditta – conclude – e continueremo a fare il pungolo”.