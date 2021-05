Ma un minore afflusso sarebbe una sconfitta

Non a caso dico sempre che per uscire da questa crisi serve un grande sforzo collettivo. Noi dobbiamo mettere a disposizione i vaccini, reperirli, avere personale che garantisca l’andamento regolare della campagna di immunizzazione. Alle persone, però, chiediamo collaborazione, altrettanto indispensabile per superare serenamente questo momento, portare a termine la vaccinazione di massa e raggiungere l’obiettivo dell’immunità di gregge.

Nella giornata di venerdì 30 aprile alla Fiera del Mediterraneo sono stati eseguiti 4700 vaccini, un record per l’hub di Palermo. In quella stessa giornata abbiamo avuto molte più prenotazioni che accessi per l’Open day. Va da sé che, quando il numero di prenotati è così alto, com’è stato venerdì, attendere è quanto di più naturale possa accadere ed è purtroppo difficilmente evitabile. Stiamo facendo ogni sforzo per migliorarci, compreso cercare di velocizzare per diminuire i disagi all’utenza: da mercoledì, alla Fiera, arriverà un totem in grado di assegnare direttamente all’ingresso il corridoio di destinazione.

Il nostro dovere primario resta comunque quello di vaccinare finché abbiamo forniture di siero. Ci rendiamo conto che questo significa chiedere pazienza a persone costrette a file lunghe e stancanti, ma non c’è alternativa nell’ambito di una campagna vaccinale di massa. L’unica alternativa sarebbe quella di vedere meno afflusso all’hub, ma non ce lo auguriamo: sarebbe una sconfitta per tutti noi.

