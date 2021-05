A Borgo Vecchio il primo hub vaccinale in un centro sociale VIDEO

PALERMO – È il primo progetto di hub vaccinale in un centro sociale. Anomalia, nel cuore del quartiere Borgo Vecchio, diventa centro per le iniezioni di Johnson & Johnson che saranno somministrate da medici volontari. “Ci sembrava naturale che nei quartieri popolari la campagna vaccinale avrebbe trovato degli ostacoli – dice Giorgio Martinico, dell’ambulatorio popolare – per molti c’è anche una difficoltà culturale ad utilizzare i sistemi informatici”. Qui i cittadini in buona salute fra i 60 e i 79 anni che ne faranno richiesta potranno ricevere la dose che per il vaccino Johnson & Johnson è unica. In base alla valutazione medica, chi dovesse avere particolari problemi di salute sarà inviato invece all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo per ricevere Pfizer.