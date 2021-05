Il “bivio” dello spaccio: condannati i signori della droga

CATANIA – Nessun attrito. Anzi. La cooperazione sembra la nuova arma per allontanare gli occhi indiscreti della polizia e continuare a fare affari. Affari illeciti in questo caso. E così anche nello spaccio sarebbero utili le regole del ‘buon vicinato’. È quello che emerso alcuni anni fa quando è scattato il blitz Bivio dei carabinieri che ha scoperto l’operatività di due piazze di spaccio a pochi metri di distanza. La zona è quella conosciuta a Catania come ‘strada Ottantapalme”. Il take away di marijuana in via Alogna, il mc drive di cocaina invece in via Trovatelli. La prima avrebbe avuto come ‘manager’ Antonino Mirko Guglielmino (detto Coccolino), che avrebbe avuto tra i suoi fidati Giovanni Bellamacina. Invece il secondo capo piazza sarebbe Giuseppe Allegra, coadiuvato da Gaetano Silvestro Musumeci e il suocero Alfio Rapisarda.

Si è chiuso con diverse condanne, riformate rispetto a quelle inflitte dal gup, il processo d’appello scaturito dall’inchiesta. Pene molto pesanti per i due ‘manager’ dello spaccio: Allegra è condannato a 17 anni, Guglielmino invece a 14. La forbice del resto delle condanne si allarga dagli 11 anni per le posizioni più di ‘vertice’ nella gestione delle piazze ai 6 mesi per i ruoli di ‘manovalanza’.

Ecco le condanne dei signori e soldati della droga: Giuseppe Allegra, 17 anni 9 mesi e 10 giorni, Maurizio Bafumi, 7 anni e 8 mesi, Giovanni Antonino Bellamacina, 8 anni 10 mesi e 20 giorni, Giacomo Biondo, 2 anni 10 mesi e 1.800 euro, Davide Breve, 1 anno 6 mesi e 4600 euro di multa, Salvatore Giuliano Consolo, 1 anno 6 mesi e 4600 euro di multa, Simone Consolo, 7 anni e 4 mesi, Angelo Fuselli, 7 anni e 4 mesi, Giovanni Germanà, 8 anni e 4 mesi ,Giovanni Giardini, 4 anni e 4 mesi e 22 mila euro di multa, Antonio Mirko Guglielmino, 14 anni e 8 mesi, Giuseppe Mardhi, 7 anni, Gaetano Silvestro Musumeci, 7 anni e 2 mesi, Giuseppe Napoli, 7 anni e 4 mesi, Angelo Pescatore, 3 anni e 6 mila euro di multa, Prospero Raccuia, 4 anni e 4 mesi e 20 mila euro di multa (assorbita altra sentenza), Gaspare Ranno, 6 mesi e 800 euro di multa (conferma primo grado), Alfio Rapisarda, 11 anni e 4 mesi, Roberto Luigi Scuderi, 1 anno 8 mesi e 5 mila euro di multa (conferma primo grado), Mario Scuderi, 7 anni e 4 mesi, Salvatore Sicali, 7 anni e 4 mesi (conferma primo grado), Vincenzo Zuccarello, 4 anni e 8 mesi (continuazione con altra sentenza).