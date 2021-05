Costa: “Io farei AstraZeneca o Janssen”

PALERMO- “A luglio dovrò fare il richiamo. Guardi, non avrei problemi a fare AstraZeneca o ancora meglio il vaccino Janssen di Johnson & Johnson che è monodose. Ai cinquantenni senza problemi di salute chiederemo se vorranno fare AstraZeneca o Janssen, in via prioritaria. Sono tutti buonissimi prodotti e dovremmo toglierci dalla testa certi pregiudizi. L’importante è immunizzarsi”.

E’ una giornata normalmente di corsa alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il commissario per l’emergenza Renato Costa, nel suo ufficio tascabile, fa il punto della situazione. I dati, come raccontiamo altrove, sono buoni. “E pensi che il drive-in della Fiera ormai riscontra soltanto il due per cento di positivi, se non di meno. A Palermo siamo in linea con le indicazioni del commissario Figliuolo, con diecimila somministrazioni al giorno, di cui quasi la metà qui alla Fiera”. Sembra l’inizio di una schiarita.

“Le disponibilità di dosi ci sono e ci saranno – conclude il commissario -. Non avremo problemi perché la macchina è rodata. Arriveranno tanti vaccini, l’appello è sempre quello: vacciniamoci tutti”. In fila nell’hub, ex luogo di intrattenimento, tante persone che non sono qui per mangiare calzone e pizza, come accadeva molto tempo fa. Ma le insegne in disuso di quella città che voleva divertirsi e mangiare somigliano, oggi più che mai, a un auspicio di normalità.