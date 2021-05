Uomo di 62 anni muore schiacciato da trattore

IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

L'incidente è avvenuto in un terreno lungo la provinciale tra Cianciana ed Alessandria della Rocca

CIANCIANA – Un uomo di 62 anni, Agostino Ciaccio, di Cianciana, in provincia di Agrtigento, è morto schiacciato dal trattore mentre si trovava al lavoro in un podere.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso il ferito all’ospedale Civico di Palermo. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cammarata.