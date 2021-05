Vaccini e paradossi: “I giovani corrono, i 50enni no”

PALERMO- La vaccinazione nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo procede senza intoppi, dopo qualche ritardo sulle seconde dosi di Pfizer. Sono arrivati i rifornimenti, come avevamo preannunciato e stamattina le somministrazioni vanno a buon ritmo.

L’esordio dei maturandi

Da oggi sono di scena, ovunque, i maturandi su base volontaria e senza prenotazione. “La Sicilia sarà la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei maturandi. L’assessorato all’Istruzione insieme all’Osservatorio epidemiologico regionale – ha spiegato l’assessore Lagalla – ha, infatti, ritenuto doveroso disporre la somministrazione del vaccino anche a tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola superiore”. ECCO COME FUNZIONA

I giovani corrono, i 50enni…

“Siamo sommersi dai ragazzi e ci fa molto piacere, è una specie di festa – dice il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, Renato Costa -. Mi viene un po’ di tristezza se penso che all’entusiasmo dei giovani corrisponde l’indifferenza di troppi adulti. I primi corrono e sono qui in massa, i secondi, soprattutto i cinquantenni, no. Aspettano e si mettono a rischio. Questa è la sensazione che ho”.

La situazione dei vaccini in Sicilia

Diamo un’occhiata alla campagna vaccinale in Sicilia, secondo l’ultimo report del ministero aggiornato a stamattina. Sono state somministrate 2.322.575 dosi su 2.498.602 consegnate per una percentuale del 93 per cento. La percentuale nazionale è del 94,8 per cento. Prima in classifica la Lombardia con il 97,1 per cento, ultima la Sardegna con l’86,9.