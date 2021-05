Nel mirino appartenenti ai clan mafiosi Santapaola, Cappello e Bonaccorsi–Carateddi. In aggiornamento

CATANIA – Mafia, maxi operazione. La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo l’operazione Apate, coordinata dalla DDA di Catania. Nel mirino degli inquirenti c’è una “vasta rete illegale finalizzata alla raccolta del gioco d’azzardo e delle scommesse on line”. Torna in ballo il nome del re delle scommesse: Antonio Padovani. Si trova in carcere.

I nomi

Numerosi arresti in tutta la Sicilia orientale, nei confronti di persone ritenute vicine ai clan Santapaola, Cappello e Bonaccorsi–Carateddi. In totale, a vario titolo, risultano indagate sessantacinque persone, molte delle quali ritenute organiche o vicine ai predetti clan mafiosi.

Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere di Antonio Padovani. Ai domiciliari si trovano Francesco Anfuso, Domenico Consoli, Patrizia Fazio, Rocco Salvatore Felis, Salvatore Fichera, Carmela Milena Macchi, Salvatore Marino, Andrea Giovanni Ramondetta, Carmelo Rugolo, Salvatore Scuderi, Antonio Turiano, Salvatore Turiano. Melinda Graviano ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In mattinata previsti maggiori particolari. A Catania saranno presenti il Vice Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Nicola Altiero, il Capo del II Reparto Loredana Di Galante, e il Capo Centro di Catania Carmine Mosca.