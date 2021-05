Palermo, pochi posti no Covid, il Cimo: “Gestione inadeguata”

PALERMO – Una decina di ambulanze per strada e in fila all’ingresso in attesa di poter fare accettare i pazienti nel pronto soccorso, oltre una sessantina di pazienti all’interno dell’area di emergenza in attesa di essere ricoverati in reparto e altri 16 in attesa di essere visitati e refertati.

E’ scoppiata l’emergenza ieri all’ospedale Arnas Civico di Palermo, dove non si possono ricoverare i pazienti no Covid per mancanza di posti.

“Quello che sta accadendo Nei pronto soccorso di Palermo non solo ha dell’incredibile ma conferma l’incapacità e l’inadeguatezza di chi ha il governo della sanità, incapace di adeguarsi al nuovo scenario ‘di guerra’ – dice Angelo Collodoro, vicesegretario regionale della Cimo, sindacato dirigenti medici -. Se fino a qualche mese fa vedevamo le ambulanze in fila stazionare davanti al pronto soccorso per trasportare i pazienti Covid adesso vediamo le ambulanze che attendono di poter sbarellare i malati ordinari no Covid. Ci sono centinaia di posti letto vuoti negli ospedali di Palermo – aggiunge – bloccati senza procedere ad una riconversione per poter accogliere i malati no Covid”.

E ci sarebbero, secondo Collodoro, “decine di malati che stazionano già da qualche settimana nel pronto soccorso dell’Arnas Civico di Palermo, come dell’Ingrassia e a Villa Sofiia”.

La questione sarebbe legata alla riconversione dei posti da Covid a no Covid. “A Partinico – sottolinea Collodoro – l’ospedale e’ vuoto 6 pazienti su 100 posti, due in intesiva su 40 posti, al Cervello 300 posti, ne dovrebbero riconvertire solo 50, a Termini Imerese ci sono solo 5 pazienti Covid ricoverati, cosi’ e’ impossibile”.

Il comunicato arriva dopo una cronaca di LiveSicilia.it che ha documentato la fila delle ambulanze. IL VIDEO