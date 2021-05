Insularità, Sardegna e Sicilia si alleano e lanciano una battaglia comune

La battaglia per l’Insularità fa un salto di qualità. Sardegna e Sicilia hanno infatti deciso di condurla assieme. Ed è questo il senso del webinar “Sardegna e Sicilia unite: insieme si vince” organizzato da Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Sicilia e presidente dell’Intergruppo delle Regioni insulari del Comitato europeo delle regioni, e Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori e presidente della Commissione per il riconoscimento del principio di Insularità nel Consiglio regionale sardo. Il vertice è servito a tracciare una linea comune che, partendo dalla medesima condizione di svantaggio naturale, guarda al futuro.

Hanno partecipato la vicepresidente della commissione Bilancio della Camera Stefania Prestigiacomo (Forza Italia), la presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), la presidente del Gruppo parlamentare UDC all’Assemblea Regionale Siciliana, Eleonora Lo Curto, l’economista e docente dell’Università di Palermo, Carlo Amenta, che ha collaborato ai testi sui costi dell’insularità sia della Regione Sardegna che della Regione Siciliana, e diversi parlamentari e consiglieri regionali di diversi partiti. A livello operativo, è emerso l’impegno di tutti a sostenere vicendevolmente le proposte di legge costituzionali e statutarie presentate dalle due regioni in materia di insularità.

In Sardegna sono state raccolte le firme per un progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare per l’inserimento nella Costituzione del riconoscimento della condizione di insularità. Il progetto di legge è già stato approvato nella commissione Affari Costituzionali del Senato. In Sicilia, si vuole inserire lo stesso principio nello Statuto della Regione. “Fare riconoscere costituzionalmente o statutariamente la condizione di insularità vuol dire fare uscire i cittadini della Sicilia e della Sardegna dalla condizione di cittadini di serie B”, ha detto Armao. Michele Cossa ha riconosciuto che “oggi abbiamo un importantissimo alleato insieme al quale riusciremo a portare a casa un risultato straordinario”. (ANSA).