PALERMO- Mancano i posti letto per i pazienti ‘no Covid’, i pronto soccorso per tutte le altre patologie sono in difficoltà perché è complicato ricoverare i pazienti e si cerca di migliorare la situazione, riconvertendo posti letto da Covid a ‘normali’. Un’operazione sui cui è concentrata, a Palermo e provincia, direttore facente funzioni del pronto soccorso del ‘Cervello’ e, appunto, coordinatrice dei posti letto, la dottoressa Tiziana Maniscalchi. Si va avanti oltre le programmazioni riferite nei giorni scorsi.

Cambiamenti a Partinico

Stamattina ci sarà una riunione tra la dottoressa Maniscalchi e il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza a Palermo e provincia, per affrontare la questione dell’ospedale Covid di Partinico, con l’idea di cominciare a rimodulare gli spazi e recuperare corsie per il resto. Partinico – questo è il ragionamento che si fa – è un nosocomio grande, con la possibilità di dividere gli ambiti in sicurezza. Ecco perché da lì verrà una quota parziale dei posti letto che servono. Dall’incontro arriveranno soluzioni operative a breve termine.

Petralia e Termini

Sono già invece ormai praticamente no Covid gli ospedali di Petralia e Termini Imerese. Gli ultimi pazienti sono in via di trasferimento proprio all’ospedale ‘Cervello’ e si procederà con le riconversioni. La situazione nei pronto soccorso: secondo, quanto apprendiamo c’è una leggera risalita di ingressi al pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’. Nelle altre aree d’emergenza, grazie alla riconversione, il sovraffollamento sembra in diminuzione.

(nella foto: ospedale Partinico, un paziente guarito grazie agli anticorpi monoclonali)