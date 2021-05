Calca oltre i cancelli. L'appello: non venite se non siete prenotati.

PALERMO- Il posticipo dei richiami di AstraZeneca, come abbiamo raccontato, sta creando prevedibili intoppi in questa domenica di vaccini alla Fiera del Mediterraneo, fuori dai cancelli. Abbiamo immagini diverse: ci arrivano le foto della calca all’esterno e le foto dei viali dell’hub con un flusso ordinato. Dall’Ufficio del Commissario fanno sapere che molte persone si sono presentate anche senza la prenotazione del giorno, si tratta di quelli che non sono riusciti a effettuare il richiamo per la penuria di dosi. Avrebbero dovuto ricevere tutti un nuovo sms di prenotazione, fanno ancora sapere dalla Fiera. La fila è molto lunga.

La folla fuori

Come racconta questa foto, oltre l’ingresso c’è la calca. Arrivano quelli che, prenotati nei prossimi giorni, sono qui perché hanno paura di non trovare più il vaccino, secondo quanto viene riportato e non gli è permesso l’ingresso. Arrivano qui anche da altri centri vaccinali che non avrebbero scorte.

Flusso ordinato dentro

All’interno la situazione è ordinata, come racconta la successiva foto. Dalla Fiera il messaggio è chiaro: chi non è prenotato oggi, non venga, perché non sarà vaccinato e si creerà soltanto confusione. Ma intanto si preannuncia un altro giorno di passione.

Proteste sui social

Intanto si moltiplicano le proteste sui social, dove circolano foto che mostrano file caotiche sempre all’esterno, con commenti che esprimono la cronaca di un disagio. Questa è stata scattata stamattina.