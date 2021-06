Fiamme e paura, il custode del palazzo: “Quei minuti in attesa dei soccorsi”

PALERMO – “Oggi, a ora di pranzo, mi è arrivata la comunicazione dell’incendio in corso al decimo piano. Avevo un giorno di ferie e mi trovavo fuori città, ma sono tornato mettendomi subito in contatto con la proprietaria dell’appartamento che era in casa: le ho detto di stare lontana dalla fiamme e nel frattempo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che sono arrivati con l’autoambulanza. Per fortuna è andata tutto bene”. A parlare è Giuseppe Cellura, custode dello stabile di piazzale del Fante, a Palermo, in cui è andato in scena l’incendio di oggi.



Il custode racconta: “Ci sono stati dei danni in alcuni appuramenti che si stanno valutando. Sono state danneggiate delle auto a causa dei vetri della veranda, esplosi per via del forte calore. I detriti sono venuti giù e le macchine sono state coinvolte. Per fortuna non sono successi danni a persone. Ho chiamato la signora che piangeva, l’ho rincuorata dicendole che stavo per arrivare. La signora in casa era con il cane e ha avuto diversi danni in cucina. Non abbiamo ancora capito da cosa è nato l’incendio. La signora ha subito uno choc ma sta bene. Ha superato bene la situazione, all’inizio era veramente disperata”.