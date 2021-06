Maltratta convivente in stato di gravidanza: arrestato

Messina – La polizia ha arrestato a Messina un uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: avrebbe picchiato la convivente anche quando era in stato di gravidanza e davanti ai figli, con minacce e insulti. Le indagini sono iniziate a maggio, dopo che la donna, esasperata e spaventata, aveva chiesto aiuto alla polizia quando il convivente, in preda alla gelosia, aveva distrutto suppellettili ed effetti personali. (ANSA).